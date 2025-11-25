Жительницу Кургана оштрафовали на 1 млн рублей за танцы на мемориале

Курганский областной суд признал виновной 35-летнюю жительницу регионального центра в осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). За танцы на мемориале погибшим воинам ее оштрафовали на 1 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судебной системы области.

Суд установил, что в июле 2025 года на мемориальном комплексе воинам-зауральцам горожанка в алкогольном опьянении танцевала на монументе. Происшествие засняли очевидцы. Как подчеркивают в пресс-службе судебной системы, действия местной жительницы «вызвали большой общественный резонанс в регионе». Сама фигурантка объяснила свои действия алкогольным опьянением и раскаялась в поступке.

Приговор в отношении горожанки не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска