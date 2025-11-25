Газпромбанк и РУДН подписали соглашение о развитии инновационной и научно-технической деятельности

Газпромбанк и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены совместно реализовывать образовательные, профориентационные и просветительские инициативы, способствовать научным открытиям, внедрять инновации и разработки в практическую деятельность.

Цель партнерства — обеспечить высокий темп и качество подготовки специалистов для ключевых отраслей экономики, а также способствовать развитию инновационной и научно-технической деятельности в стране.

Мероприятие открыл первый вице-президент Газпромбанка, доктор экономических наук Андрей Савченко. Он выступил с приветственным словом, напомнив о многолетнем сотрудничестве с банка с РУДН.

«Активно сотрудничая с ведущими университетами нашей страны, Газпромбанк стремится к расширению образовательных возможностей студентов и профессиональной реализации выпускников. Создание и продвижение новых отраслей и компетенций — значимая часть нашей миссии. Уверены, что сотрудничество с РУДН будет способствовать формированию эффективной модели подготовки кадров будущего и появлению ярких инновационных проектов»,— сообщила первый вице-президент—начальник департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасия Смирнова.

Соглашение предусматривает реализацию комплекса значимых инициатив по созданию и развитию новых образовательных технологий, платформ, инновационных цифровых моделей образования. Сотрудничество также будет направлено на реализацию и поддержку информационно-событийных площадок по профориентации и вовлечению обучающихся в РУДН в передовые направления развития бизнеса, науки и техники.

Стороны также рассматривают возможности совместного запуска акселерационных и других программ, нацеленных на развитие молодежного технологического предпринимательства и предпринимательских инициатив. Эксперты Газпромбанка будут привлечены к экспертизе учебно-методических материалов и учебных программ РУДН. В свою очередь, эксперты РУДН примут участие в разработке, экспертизе и реализации программ корпоративного обучения, которые реализуются в банке.

«Стратегия РУДН предусматривает системное сотрудничество с крупным бизнесом и финансовыми институтами России. Поэтому мы особенно рады видеть Газпромбанк в роли одного из наших ключевых партнеров. Наша совместная инициатива носит системный характер. Считаем, что в будущем она обеспечит значительный потенциал для расширения образовательного, научного и экспертного сотрудничества в интересах экономики, подготовки кадров и обеспечения технологического лидерства страны»,— подчеркнула первый проректор по образовательной деятельности РУДН Юлия Эбзеева.

В рамках подписания соглашения также прошел круглый стол «Цифровая трансформация и технологическое лидерство: роль финансовых институтов и вузов» с участием представителей Газпромбанка и РУДН. Эксперты коснулись вопросов участия финансовых институтов в генерации новых знаний, поддержке технологий и формировании инновационных отраслей. Важными темами дискуссии стали роль искусственного интеллекта в трансформации бизнеса и создание бесшовной экосистемы финансовых сервисов для успешного предпринимательства и жизни.

АО «Газпромбанк»