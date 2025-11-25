В Волгограде готовят масштабную коммунальную стройку за 1,7 млрд рублей

В Волгограде планируют построить новую систему водоснабжения для Советского и Кировского районов. Начальная стоимость первого этапа превышает 813 млн руб., второго — 879 млн руб., общий бюджет проекта — 1,7 млрд руб.

Поиск подрядчиков намерены завершить в этом году. Заказчиком выступает городской водоканал. В рамках проекта построят водовод диаметром 1000 мм и протяженностью 1,8 км по ул. 64-й армии и проспекту Университетский. Водовод свяжет точку на ул. 64-й армии,135 с водоводами у насосной станции «Горная поляна». Также будет построена насосная станция «Горная поляна-3» и трубопроводы длиной 250 м.

Дополнительно планируется проложить водовод диаметром 600 мм и протяженностью 4,3 км по ул. майора Тюленина, Солнечникова и Тормосиновская до водонапорной станции «Родниковая долина».

Согласно проектной документации, строительство завершится в декабре 2027 года.

Нина Шевченко