Бывшим руководителям миграционного центра не удалось обжаловать сроки за взятку

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор бывшему руководителю Нижегородского филиала паспортно-визового центра (ПВС) МВД России Татьяне Барановой. В 2024 году ее осудили на шесть лет лишения свободы со штрафом 30,6 млн руб. тказав экс-директору миграционного центра в жалобе, суд лишь исключил из приговора квалификацию ее действий, как получение взятки «за общее попустительство».

Бывший главный бухгалтер миграционного центра Ольга Хехнева, в отличие от своей начальницы вину не признавала. Она была осуждена на 8 лет и 8 месяцев заключения с таким же штрафом. Ее жалобу на приговор с реальным сроком кассационный суд также отклонил.

Напомним, Татьяну Баранову и Ольгу Хехневу судьи Нижегородского райсуд признали виновными в получении на банковскую карту, заведенную на ИП, взятки в сумме 15,3 млн руб. Деньги перечислял представитель ООО ПЦ «Бит» и «Тесл-А» за то, что в здании миграционного центра стояли банковские терминалы оплаты (с каждой проводки мигрантов за услуги ПВС коммерсант получал комиссию).

Как писал «Ъ-Приволжье», Татьяна Баранова просила заменить ей заключение условным сроком по состоянию здоровья. Ольга Хехнева считала, что ее вины в получении взятки нет и речь может идти максимум о незаконном предпринимательстве.

Иван Сергеев