Жители Новой Самары забили канализацию мусором, которого хватило на 73 грузовика

Микрорайону Новая Самара потребовалось трехмесячное обслуживание канализации после того, как жители забили ее едой и салфетками. Это приводило к постоянным засорам. Об этом сообщили в компании «РКС-Самара».

«Насосы регулярно забивались мусором, который приходил вместе со стоками: влажные салфетки, средства личной гигиены и остатки пищевых продуктов»,— говорится в сообщении.

Чистка станции проводилась ночью во время минимальной нагрузки на сеть. Стоки откачивали с помощью спецтехники, а твердые загрязнения доставали вручную. В итоге было собрано и вывезено 73 грузовика мусора.

Георгий Портнов