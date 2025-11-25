Экс-замглавы Городищенского района Торгашина отправили в колонию на 3,5 года

В Волгоградской области суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы Городищенского района Анатолия Торгашина по уголовному делу о получении взятки, злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Он получил 3,5 года колонии общего режима и штраф в 300 тыс. руб.

Как выяснилось в суде, в прошлом году предприниматель передал Анатолию Торгашину 100 тыс. руб в качестве незаконного денежного вознаграждения. Взамен тому предстояло добиться подписания фиктивной документации в рамках муниципального контракта на благоустройство общественной территории в районном центре, а также получения подрядчиком бюджетных средств до фактического выполнения им работ.

В период с 2023 по 2024 годы Анатолий Торгашин на незаконных основаниях увеличил размер аванса по контракту на возведение блочно-модульной котельной с 1% до 50%. В итоге подрядчик получил из бюджета более 63 млн руб., но обязательства не выполнил. На то время он находился в реестре недобросовестных поставщиков.

Ранее суд вынес приговор предпринимателю, который передал взятку Анатолию Торгашину. Он также получил 3,5 года колонии общего режима и штраф в 350 тыс. руб.

Павел Фролов