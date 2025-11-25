Решение суда в Нью-Йорке отклонить обвинения против экс-директора ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс стало сенсацией, о которой говорят и за пределами США. Преследование тех, кого президент Дональд Трамп считает своими врагами, говорят наблюдатели, было одним из ключевых направлений деятельности Министерства юстиции США и всей администрации. И первая громкая неудача, отмечают эксперты, не станет концом этой войны.

В течение нескольких часов после того, как назначение Халлиган было признано незаконным, в Министерстве юстиции царила неразбериха… Прокуроры задавались вопросом, есть ли вообще у их ведомства полномочия подавать новые исковые заявления, работать с большим жюри или продвигать расследования до того, как окружной суд назначит нового прокурора США вместо Халлиган, или пока решение судьи не будет приостановлено судом.

«Злоба»: Джеймс Коми предупреждает, что с местью Трампа не покончено

Администрация Трампа заявила, что планирует обжаловать решение, которое стало ударом по кампании президента по наказанию тех, кого он считает политическими врагами. Судебное преследование Коми было одним из первых пунктов в списке возмездия MAGA, и хотя пока неясно, действительно ли президент начнет против него еще одно дело, война отмщения со стороны Трампа еще не закончена.

Генеральный прокурор США обещает обжаловать прекращение уголовных дел в отношении Джеймса Коми и Летиции Джеймс

Это решение — значительная победа для Коми, которому пять лет назад было предъявлено обвинение во лжи Конгрессу, и для Джеймс, которой было предъявлено обвинение в мошенничестве с ипотекой... Некоторые рассматривают эти решения как серьезную неудачу в очевидных попытках Дональда Трампа наказать своих политических соперников с помощью системы уголовного преследования.

Американский суд отклонил иск к экс-главе ФБР Коми

Президент США Дональд Трамп потерпел поражение в суде. Обвинения против Коми, в том числе в лжесвидетельстве, были предъявлены в конце сентября после огромного давления Трампа на систему юстиции… через несколько дней после того, как Трамп в соцсетях настойчиво призвал своего министра юстиции Пэм Бонди принять меры в отношении людей, которых он считал врагами. Обвинения против Коми привлекли большое внимание, так как критики видят в этом возможный пример того, как на противников Трампа и неугодных ему людей прицельно оказывается давление. Генеральный прокурор Нью-Йорка (Летиция Джеймс, обвинения против которой также были сняты.— “Ъ”) также считается критиком Трампа, и на нее часто был нацелен его гнев.

Подготовили Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц