На уборку улиц и благоустройство Чистополя в 2026 году выделят 49,3 млн рублей

На выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети и благоустройству Чистополя в 2026 году выделят 49,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик займется механизированной и ручной уборкой снега, обработкой улиц песчано-соляной смесью, мойкой и подметанием дорог. В обязанности также войдут озеленение территории, сбор мусора и листьев, очистка урн, поддержание чистоты на улицах и в общественных пространствах, покраска остановок, лавочек, бордюров и малых архитектурных форм. Работы будут вестись весь год — с 1 января по 31 декабря.

Заказчиком выступает исполнительный комитет Чистопольского района. Финансирование предусмотрено из бюджета города Чистополя, а также внебюджетных и иных источников.

Анна Кайдалова