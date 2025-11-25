EXEED EXLANTIX ET вошел в топ-3 гибридов России в октябре

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Полноразмерный гибридный кроссовер EXEED EXLANTIX ET продолжает демонстрировать уверенный рост на российском рынке. По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре EXEED EXLANTIX ET вошел в топ-3 самых популярных подключаемых гибридных автомобилей в России.

Рост популярности EXEED EXLANTIX ET носит стабильный характер. По данным «Автостата», еще в сентябре модель вошла в топ-5 самых продаваемых гибридных автомобилей в стране, что стало ее первым крупным достижением на российском рынке. Октябрь закрепил этот успех: продажи выросли до 568 автомобилей, что позволило EXEED EXLANTIX ET подняться уже в топ-3.

Модель заслужила широкое внимание благодаря технологичности, премиальному уровню комфорта и высокой эффективности. EXEED EXLANTIX ET установил национальный рекорд по дальности хода без подзарядки, получил звания «Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер» («Внедорожник года») и «Лучший гибрид» («Золотой клаксон»). Серия наград усилила доверие покупателей и стала важным фактором стремительного роста продаж.

Силовая установка EXEED EXLANTIX ET включает 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора общей мощностью 468 л. с., обеспечивая разгон 0–100 км/ч за 4,8 секунды при среднем расходе топлива 6,7 л на 100 км.

Автомобиль адаптирован к условиям российского климата: устойчиво работает при –30°C, оснащен системой активной терморегуляции батареи, трехзонным климат-контролем и зимним пакетом. Отдельное внимание уделено усиленной антикоррозийной защите и увеличенному объему бачка омывателя.

Автомобили EXLANTIX ET официально представлены в шоуруме EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто», авторизованному для продажи и обслуживания моделей EXLANTIX.

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне, консультации клиентам оказываются по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55.

Сайт: saturn-exeed.ru

ООО "Сатурн-Р-АВТО"