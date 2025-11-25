Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мосбиржа опубликовала расписание торгов в выходные дни 2026 года

Московская биржа (MOEX: MOEX) опубликовала на своем сайте информацию о режиме работы фондового и срочного рынков в выходные дни 2026 года.

Торги не будут проводиться:

  • 3 – 4 и 10 – 11 января;
  • 14 – 15 февраля;
  • 7 – 8 и 21 – 22 марта;
  • 9 – 10 мая;
  • 20 – 21 июня;
  • 1 – 2 и 15 – 16 августа;
  • 12 – 13 сентября;
  • 24 – 25 октября;
  • 5 – 6 декабря.

В остальные выходные дни 2026 года торги будут проходить по обычному расписанию с 9:50 до 19:00 по московскому времени.

