Минприроды подтвердили загрязнение реки Гнилуша в Красном Сулине

Специалисты министерства природных ресурсов подтвердили публикацию о загрязнении реки Гнилуша в Красном Сулине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно действующему законодательству, данный водный объект находится под федеральным государственным экологическим контролем. В регионе такой надзор осуществляет Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора. Информацию о состоянии реки передадут в соответствующее подразделение федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Константин Соловьев

