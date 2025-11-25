Новосибирская область разместит облигации на 17,5 млрд рублей

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области приняло решение о выпуске облигаций. Размещение ценных бумаг начнется 12 декабря 2025 года на Московской бирже, говорится в приказе ведомства.

Согласно документу, выпуск составит 17,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Таким образом, объем эмиссии — 17,5 млрд руб. Генеральным агентом эмитента выбран Газпромбанк.

В середине ноября, во время представления проекта бюджета Новосибирской области на 2026 год, вице-премьер — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщал, что государственный внутренний долг региона в следующем году вырастет до 174,9 млрд руб. Как указывается на сайте областного минфина, по состоянию на 1 октября госдолг Новосибирской области составлял 94,11 млрд руб., ожидаемый результат 2025 года — 132 млрд руб.

Александра Стрелкова