Экс-главу судебных приставов в Сарове осудили за злоупотребления

Саровский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей начальницы районного отделения судебных приставов, обвиненной в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

По фабуле дела в 2023–2024 годах подсудимая вносила недостоверные сведения о выходе на работу и выполнении обязанностей приставами в табели учета рабочего времени. На основании этих документов сотрудникам ведомства начисляли зарплату. Однако фактически приставы-исполнители не работали, но получали жалование.

Приговором суда экс-руководителю назначено два года шесть месяцев лишения свободы условно и запрещено занимать должности в органах власти на тот же срок.

Владимир Зубарев