В Удмуртии открыли памятник матерям защитников Родины

В деревне Миндерево Малопургинского района состоялось открытие памятника, который посвящен подвигу матерей, воспитавших защитников Родины. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Прообразом памятника стала Парасковья Коростелева, мать семерых сыновей, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них домой вернулись только двое. Монумент стал данью уважения всем матерям, воспитавшим защитников Отечества, и был создан благодаря инициативе жителей и программе самообложения. Авторами памятника стали члены Творческого союза художников России Лев Брюханов и Мария Соловатова.

«Парасковья Коростелева до конца своих дней ждала сыновей, и ее подвиг стал примером для многих. В память о ней и ее семье жители деревни решили переименовать улицу Майскую в улицу Братьев Коростелевых, так как именно здесь они родились и жили. В этом году, по инициативе потомков Коростелевых и местных жителей, возвели памятник, ставший данью уважения всем матерям, воспитавшим защитников Отечества»,— отметил председатель постоянной комиссии Госсовета по здравоохранению, демографической и семейной политике Александр Шаклеин.

Анастасия Лопатина