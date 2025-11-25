Москвичу дали восемь лет за фейки о ВС РФ после спора во «ВКонтакте»

Басманный районный суд Москвы признал виновным в распространении фейков о ВС РФ и публичных призывах к деятельности против безопасности государства москвича Солима Калима. Ему назначили восемь лет колонии общего режима и запрет на 4,5 года администрировать сайты. Об этом сообщила адвокат подсудимого Наталия Тихонова.

Согласно фабуле дела, в распространении фейков подсудимого обвинили за пост в соцсети «ВКонтакте» о ракетном ударе по дому в Умани Черкасской области от 2023 года. Под ним было оставлено два комментария, в которых Калима спорил с другим пользователем. Также фигурант опубликовал на своей странице контакты для бойцов ВС РФ, желающих сдаться в плен. Правоохранители сочли это и комментарии под постом деятельностью против безопасности государства.

Гособвинение запрашивало для Солима Калима 9,5 года колонии. Во время последнего слова обвиняемый признал, что действовал под влиянием эмоций. Он просил суд не лишать его свободы.

Никита Черненко