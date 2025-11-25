Чистая прибыль «Озон Фармацевтики» выросла на 50%, до 3,4 млрд рублей за девять месяцев

За девять месяцев этого года выручка «Озон Фармацевтика» увеличилась на 28%, до 21,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 50%, до 3,4 млрд руб. Соответствующие данные указаны в отчетности компании.

Основной драйвер роста выручки — расширение ассортимента и увеличение представленности продукции в аптечных сетях, более активное участие в госзакупках, а также увеличение доли более дорогих препаратов в структуре продаж и рост средней цены упаковки.

Объем продаж вырос на 8%, до 241,5 млн упаковок. Средняя стоимость реализованной упаковки выросла на 18%, до 88,7 руб. за счет эффекта от введения новинок, роста доли более дорогих препаратов в структуре продаж, а также индексации цен.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 34%, до 7,7 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась, до 36,1%. Чистый оборотный капитал увеличился на 2%, до 19,5 млрд руб. с начала года. Это связано с более эффективным управлением запасами, улучшением условий работы с дистрибьюторами и поставщиками. Свободный денежный поток составил 322 млн руб.

Производственные мощности «Озон Фармацевтика» находятся в Жигулевске (ООО «Озон») и в ОЭЗ «Тольятти» (ООО «Озон Фарм», ООО «Медика» и ООО «Мабскейл»).

