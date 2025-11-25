Жителя Башкирии обвиняют в незаконном использовании 10 тысяч сим-карт

Следователи МВД Башкирии на основании материалов республиканского управления ФСБ возбудили в отношении 38-летнего жителя села Месягутово уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации с персональными данными (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба УФСБ, оперативники выяснили, что фигурант уголовного дела купил в интернете технические устройства со слотами для подключения сим-карт. Затем обвиняемый купил в Telegram паспортные данные граждан России для регистрации и использования приобретенных ранее сим-карт.

Сим-боксы и сим-карты обвиняемый давал в аренду неизвестным лицам через удаленный доступ, а оплату получал через криптообменники.

Во время обысков по местам жительства у фигуранта дела изъяли технические устройства, более 10 тыс. сим-карт, системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители и сотовые телефоны.

Майя Иванова