Двум жителям Оренбургской области грозят штрафы за съемку БПЛА

В Оренбургской области составлены протоколы о нарушении запрета на съемку БПЛА в отношении двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Видео с БПЛА были обнаружены во время мониторинга соцсетей. Правоохранители установили личности владельцев аккаунтов. В аппарате губернатора и правительства Оренбургской области составлены протоколы на нарушителей.

Материалы административных дел направлены в мировой суд. Нарушителям грозит штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 1 млн руб. для организаций и предприятий.

Руфия Кутляева