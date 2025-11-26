Четыре счастливчика получили миллион от ПЗСП

Этим летом ПЗСП запустил масштабную акцию «Купи квартиру – получи шанс на миллион», которая стала ярким событием на региональном рынке недвижимости. Уже четыре семьи стали обладателями 1 млн рублей, а впереди еще два этапа и два счастливчика, которые получат приз.

Условия просты: при покупке квартиры в жилых комплексах ПЗСП пермяки автоматически становятся участниками акции. Победитель определяется каждый месяц случайным образом в прямом эфире в группе ПЗСП «ВКонтакте». Акция продлится до 30 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Семья Петуховых стала победителями в сентябре, купив квартиру в ЖК «Красное яблоко. «В этот день было ощущение победы – очень везло и в мелочах, и в трудовых задачах! Но все равно себя в такие моменты успокаиваешь и даже внушаешь, что не может быть так много удачи за раз! Надежда на победу была, но верилось слабо. Зато потом пришло осознание и радость била ключом. Несколько дней мы улыбались в самые случайные моменты, потому что считаем себя сказочными везунчиками. До сих пор вспоминаем этот радостный момент с улыбкой! Мы хотели сказать большое спасибо ПЗСП за эту акцию, подаренные эмоции, прекрасную организацию мероприятия! Вы сделали нашу семью чуть более счастливой, осталось только дождаться квартиру», – рассказывает Марина Петухова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Еще одни победители – семья Большаковых, которые выиграли в ноябре. «Мы приобрели квартиру в ЖК «Мастер квартал» на Автозаводской, 5. Знали, что проходит такой розыгрыш, но совсем не думали, что можем выиграть, поэтому не ожидали такого приятного сюрприза. Когда нам сообщили о победе, мы сначала даже не поверили, подумали, что это шутка! Сейчас эмоции зашкаливают! Благодарность организаторам акции и Анне, с которой мы проходили сделку. Спасибо большое ПЗСП за такую потрясающую возможность испытать удачу и стать счастливчиками!» – делится радостными эмоциями Юлия Большакова.

Выбор квартиры в жилых комплексах «Красное яблоко» и «Мастер квартал» – неслучаен: среди проектов застройщика они считаются одними из самых доступных, функциональных и подходящих для молодых семей.

ЖК «Красное яблоко» строится в 15 минутах от центра Перми, вблизи скверов, кафе, магазинов и необходимой социальной инфраструктуры для жизни молодой семьи с детьми: детскими садами, школами и поликлиниками.

Для жилого комплекса разработаны разнообразные планировочные решения квартир, в том числе с большой площадью, в которых будет удобно и эргономично обустроить пространство.

Во дворе для малышей созданы оборудованные детские площадки с песочницами, горками и игровыми комплексами, а для родителей – уютные лаундж-зоны для отдыха. Внутри двора реализована концепция «двор без машин», что обеспечивает безопасность и спокойствие для прогулок с детьми.

Важным преимуществом ЖК «Мастер квартал» на Автозаводской, 5, станет его концепция «Город в городе», которая включает все необходимое для комфортной жизни, не выходя за территорию дома: собственный торговый центр, пункты выдачи, кафе, площадки для игр, отдыха и занятий спортом.

В «Мастер квартале» особое внимание уделено благоустройству территории, детским площадкам и зонам отдыха. Дом будет построен в концепции «двор без машин», а на парковке планируются машино-места, в том числе с зарядными станциями для электроавтомобилей. По всей территории дома будут деревья и множество кустарников. В доме запланировано семь очередей переменной этажности. К моменту заселения квартира будет готова в чистовой отделке «под ключ» или White Box.

«ПЗСП всегда считался социально ответственной компанией. Мы строим дома и создаем инфраструктуру, доступную и комфортную для жителей. Знаем, что покупка нового жилья – это всегда ответственный шаг и важное событие, поэтому для наших клиентов мы стараемся сделать его запоминающимся, чтобы до получения ключей их жизнь была наполнена другими приятными моментами от покупки. Новая акция «Купи квартиру – получи шанс на миллион» – тому подтверждение. Мы продолжим радовать наших покупателей новыми акциями», – отмечает генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин.

При покупке квартиры в жилых комплексах ПЗСП вы автоматически получаете шанс выиграть 1 млн рублей. Акция продлится до 30 декабря. Сейчас у ПЗСП действуют акции и предложения, с которыми покупка недвижимости станет еще доступнее.

Телефон отдела продаж ПЗСП: +7 (342) 292-15-47.

Офисы продаж: ул. Петропавловская, 52, и ул. Докучаева, 31.

Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП» – Яблочкова, 26; ООО «Спецстрой ПЗСП» – Автозаводская, 5. Проектная декларация – на сайте наш.дом.рф. Акция «Купи квартиру – получи шанс на миллион»: один номер участника соответствует одному договору долевого участия. Участие в акции возможно только для одного покупателя на одну квартиру. В случае совместного приобретения квартиры (например, супругами или созаемщиками) участником акции признается только одно лицо, указанное в договоре первым. Повторное участие с одним и тем же объектом недвижимости не допускается. В случае расторжения договора долевого участия по основаниям, не связанным с неисполнением застройщиком условий договора, до момента подписания акта приема-передачи квартиры участник должен будет вернуть выигрыш, а также сумму уплаченного НДФЛ. Даты подведения итогов (определение победителей) акции «Купи квартиру – получи шанс на миллион»: первый этап – 10.11.2025 г.; второй этап – 10.12.2025 г.; третий этап – 15.01.2026 г. Даты проведения этапов определения могут быть изменены по решению организатора. Размер денежного приза после исчисления и удержания организатором акции с победителя розыгрыша налога на доходы физического лица составляет 1 млн рублей 00 копеек. Возможна скидка по клубной карте ПЗСП или другие дополнительные скидки, полученные ранее или в период действия положения. Скидки между собой не суммируются. Подробная информация – в Положении на сайте ПЗСП.

АО «ПЗСП»