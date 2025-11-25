В Челябинске на стройплощадке обнаружили мину и гранаты

На строительной площадке в Челябинске найден арсенал боеприпасов. Во время осмотра сотрудники регионального управления Росгвардии выявили 21 единицу взрывчатого оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

Боеприпасы обнаружили на улице Блюхера во время экскаваторных работ. Строители увидели нечто похожее на гранаты и обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что в грунте находились три гранаты, одна мина и 17 боевых головных взрывателей, представляющих опасность.

Сотрудники Росгвардии увезли найденные боеприпасы на полигон и уничтожили их.