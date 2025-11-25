«Большинство наших сотрудников пришли либо из оборонной промышленности, либо из “Росатома” или “Ростеха”. У всех огромный опыт работы»

Особой ценностью обладают специалисты, работавшие с высокотехнологичными изделиями из полимеров, а одного из инженеров-технологов центр пригласил из РКК «Энергия», ведущего предприятия российской космической отрасли. Однако даже после найма специалисты постоянно проходят новые программы обучения по работе с полимерами, по материаловедению, по проектному управлению и другим специальностям. Кроме того, в ходе разработки новых медицинских изделий некоторые компании просят специалистов университета обучить собственных сотрудников тонкостям работы с полимерным медицинским производством.

Хотя собственной магистратуры у центра пока нет, учащихся все же планируют знакомить с передним краем российского MedTech в формате проектной работы. «Учебные проекты будут касаться конструирования, прототипирования, монтажа электроники, медицинских приборов, основ производства из полимеров и массы всего остального. Наши сотрудники абсолютно компетентны для того, чтобы обучить людей всему циклу создания медицинского изделия, от идеи до производства и продажи. Мы должны и обязаны учить студентов, начать планируем в следующем году»,— объяснил Максим Зайцев.

Ключевым преимуществом Центра коммерциализации технологий является проектная команда с участием руководителя проекта, инженера, технолога, врачей клинических центров и специалистов кафедр университета. «Наличие ученых в Научно-технологическом парке биомедицины, действующих врачей в клинических больницах университета и компетентных инженеров в Центре инжиниринговых разработок дает колоссальный эффект по времени и качеству разрабатываемого медицинского продукта, который по-настоящему является востребованным на рынке»,— подчеркнула Елизавета Каплиенко. «Когда все это заработает в симбиозе как единая инфраструктура, равных нам в ближайшем будущем не будет. Мы сумели собрать очень эффективную связку из проектных менеджеров, технологов, инженеров и врачей. У нас есть где испытывать изделия, есть огромные чистые зоны, есть и виварий, и пациенты. То есть половину дела мы сделали заранее»,— подчеркнул Максим Зайцев.