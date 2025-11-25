Нижегородский губернатор не исключил субсидирования авиарейсов в Стамбул и ОАЭ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не исключил субсидирования властями региона международных авиарейсов, важных для экономики. На прямой линии 25 ноября житель региона пожаловался, что из нижегородского аэропорта мало международных туристических рейсов и, например, в Тайланд приходится летать через Москву, что неудобно.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глеб Никитин ответил, что обсуждал этот вопрос с авиакомпаниями, но для них Нижний Новгород находится слишком близко к Москве, поэтому рейсы считаются нерентабельными.

Что касается субсидирования международных авианаправлений, губернатор сказал, что это точно будут не Тайланд, не Бали и не Мальдивы: чартеры власть субсидировать не собирается. Но возможен круглогодичный Стамбул или Арабские Эмираты. Конкретных решений пока нет, областному минтрансу поручено просчитать эффект для экономики Нижегородской области.

Галина Шамберина