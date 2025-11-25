Ижевский механический завод выполнил контракт на поставку ружей МР-155

Ижевский механический завод (ИМЗ), входящий в концерн «Калашников», завершил поставку самозарядных ружей МР-155 в антидроновом исполнении, сообщает пресс-служба концерна.

Ружье выполнено в калибре 12/89 и имеет высокую энергетику выстрела, что позволяет использовать его с боеприпасами 12 калибра с навесками от 28 г. Эти ружья используются на линии боевого соприкосновения и зарекомендовали себя как средство против дронов.

Особенности исполнения включают планку Пикатинни, магазин на шесть патронов калибра 12 х 76 мм, а также возможность установки коллиматорного прицела и прибора ночного видения.

Анастасия Лопатина