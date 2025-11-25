В Оренбурге руководителя УК оштрафовали за ненадлежащее содержание общего имущества МКД

Прокуратура Промышленного района Оренбурга привлекла к ответственности руководителя управляющей компании за ненадлежащее управление общедомовым имуществом. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации надзорного ведомства, УК не предприняла меры для надлежащего содержания имущества дома на ул. Ткачева, 89. Подвал многоквартирного дома затоплен канализационными стоками, в нем находится строительный мусор. Работы по осушению и расчистке помещения не проводились.

Директору компании внесено представление. По результатам его рассмотрения УК устранила нарушения. Директор привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), ему назначен штраф в размере 50 тыс. руб.

Руфия Кутляева