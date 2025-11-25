Матвиенко напомнила общественникам «в тогах патриотов» о гранях дозволенного

Действиям и заявлениям радикальных общественных организаций необходимо давать правовую оценку, а те, кто «рядится в тогу патриотов», должны помнить о последствиях своих поступков. Таким мнением поделилась председатель Совета федерации Валентина Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу».

Журналист спросил у главы Совфеда ее мнение о деятельности общественных организаций, продвигающих «идеи все более и более абсурдных запретов». По словам госпожи Матвиенко, власть обязана пресекать то, что неприемлемо для «федеративного, многоконфессионального, многонационального» государства.

«Есть у нас, к сожалению, отдельные радикальные организации, которые рядятся в тогу патриотов, — констатировала спикер Совфеда. — Не знаю, от большого ли ума они это делают или по чьей-то подсказке, но в любом случае опасная история».

Валентина Матвиенко подчеркнула: в России существует свобода мнения. «Но если ты говоришь и действуешь на грани — или тем более за гранью — экстремизма, то должен отвечать за последствия»,— резюмировала председатель верхней палаты парламента. По ее словам, именно для этого парламентарии «стараются правильно расставить акценты» в российском законодательстве.

Степан Мельчаков