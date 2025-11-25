На Дону экс-чиновника отправили в колонию общего режима за присвоение и растрату
Бывшего директора муниципального предприятия Дубовского района приговорили к одному году колонии общего режима за присвоение и растрату (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, в 2024 году фигурант утвердил новое штатное расписание, согласно которому были незаконно повышены должностные оклады как для него самого, так и для главного бухгалтера предприятия.
Своими действиями чиновник причинил муниципальному предприятию материальный ущерб.