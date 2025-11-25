Поступления по налогу на прибыль в Нижегородской области могут упасть на 45%

В Нижегородской области поступления в бюджет от уплаты налога на прибыль могут сократиться на 40-45%. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе прямой линии 25 ноября.

По его словам, регион входит в период замедления экономического роста. Это связано с ограничениями всех источников финансирования этого роста.

«Не только я, но и многие представители экономического блока правительства РФ и эксперты не ожидали, что период рестрикционной кредитно-денежной политики, направленной на ограничение инфляции, продлится столь долго и будет столь упорным и настойчивым. Кроме того, мы не предполагали такую курсовую динамику. Для классической и очень диверсифицированной экономики Нижегородской области эти два фактора являются абсолютно ключевыми для стабильного, поступательного развития»,— отметил губернатор.

По его словам, колебания валютного курса сильно ограничивают возможности для экспортеров и мешают производителем товаров и услуг внутри страны конкурировать с импортом: «И конечно ограничение прибыли связано с высокими ставками по кредитам. Все это ограничивает собственные средства у инвесторов и их возможности по привлечению кредитных средств».

Губернатор считает, что в сложившихся условиях региональным властям будет нужно предпринимать «определенные меры» по поддержке отраслей, как это делалось во время пандемии коронавируса.