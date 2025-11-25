Кемеровское УФАС предписало Т-банку прекратить рекламу НПФ в приложении

УФАС по Кемеровской области предписало Т-банку прекратить рекламу негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в своем приложении. Дело передано для возбуждения административного производства в соответствии с КоАП РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным антимонопольного органа, банк по собственной инициативе транслировал мобильном приложении рекламу услуг НПФ. «Потребителям предлагалось воспользоваться программой долгосрочных сбережений и получить дополнительный доход к государственной пенсии. Управление признало такую рекламу ненадлежащей»,— отметили в антимонопольной службе.

В УФАС пояснили, что Т-Банк не указал в рекламе часть существенной информации, которая содержала искаженный смысл и могла ввести потребителей в заблуждение.

Александра Стрелкова