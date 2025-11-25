Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о примерах сотрудничества часовых брендов с производителями автомобильных шин.

Часовой бренд B.R.M Chronographes представил коллаборацию с Michelin — лимитированную серию из 19 часов. В 1919 году Michelin выпустил шину с рисунком протектора из букв M. Для французской индустриальной истории это было важным моментом. Спустя более 100 лет узнаваемые M появляются по боковой стороне заводной головки в модели V6-44-SLB Michelin. Силуэт знаменитого человечка Michelin стал вдохновением дизайна для элементов, обеспечивающих ударопрочность. Циферблат тоже сделали максимально автомобильным.

Часы хорошие, но, справедливости ради скажу, что шинная эстетика в часах — не новость. Roger Dubuis зашли на территорию раньше: их Excalibur Spider Pirelli выходили на ремешках из реальных гоночных шин, которые уже отработали на трассе. Обладатели модели получали еще и доступ в паддоки «Формулы-1» на ближайшем этапе, поскольку Pirelli снабжают шинами чуть ли не все команды, это было редкое удовольствие, которое стоило того само по себе. Chopard Mille Miglia еще раньше обзавелись каучуковым ремешком с рисунком протектора старых Dunlop 1960-х. B.R.M Michelin в этом контексте выглядят как неплохое продолжение тенденции переработки промышленного наследия в эффектный дизайн. Такие часы способны оставить в истории собственный след узнаваемого протектора.

