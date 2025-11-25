Волгоградка лишилась автомобиля из-за 80 неоплаченных штрафов

Сотрудники Госавтоинспекции в Ленинском районе Волгоградской области выявили водителя с 80 неоплаченными административными штрафами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Речь идет о 27-летней жительнице Среднеахтубинского района, автомобиль которой сотрудники Госавтоинспекции остановили в ходе рейдовых мероприятий. Женщина находилась за рулем «Лады Гранты».

Выяснилось, что у водителя имеется 80 неоплаченных административных штрафов на сумму более 78 тыс. руб. Легковушка изъята и помещена на специализированную стоянку.

Павел Фролов