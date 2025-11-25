Глеб Никитин назвал себя «четырьмя разными губернаторами» Нижегородской области
«Четыре разных губернатора» управляли Нижегородской областью с 2017 года, сказал глава региона Глеб Никитин во время прямой линии 25 ноября.
По словам господина Никитина, восемь лет его правления вместили в себя четыре «эпохи»: Чемпионат мира по футболу; пандемия коронавируса; 800-летие Нижнего Новгорода; санкционное давление и поддержка участников СВО.
«Если на такие четыре периода разделить, то можно сказать, что это четыре разных губернатора, четыре разных Никитина, четыре разных региона»,— сказал губернатор.