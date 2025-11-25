Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глеб Никитин назвал себя «четырьмя разными губернаторами» Нижегородской области

«Четыре разных губернатора» управляли Нижегородской областью с 2017 года, сказал глава региона Глеб Никитин во время прямой линии 25 ноября.

Ноябрь 2017 года. Глеб Никитин тогда — и. о. губернатора Нижегородской области

Ноябрь 2017 года. Глеб Никитин тогда — и. о. губернатора Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Июнь 2018 года. Чемпионат мира по футболу в России. И. о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (слева) и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров (справа)

Июнь 2018 года. Чемпионат мира по футболу в России. И. о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (слева) и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Медведь  /  купить фото

Октябрь 2020 года. Пандемия. Губернатор Глеб Никитин в маске поправляет защитные перчатки

Октябрь 2020 года. Пандемия. Губернатор Глеб Никитин в маске поправляет защитные перчатки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Август 2021 года. Губернатор Глеб Никитин во время высадки новых деревьев в парке «Швейцария», открытом к 800-летию Нижнего Новгорода

Август 2021 года. Губернатор Глеб Никитин во время высадки новых деревьев в парке «Швейцария», открытом к 800-летию Нижнего Новгорода

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Август 2025 года. Губернатор Глеб Никитин выступает перед участниками программы «Герои. Нижегородская область» для жителей, вернувшихся с СВО

Август 2025 года. Губернатор Глеб Никитин выступает перед участниками программы «Герои. Нижегородская область» для жителей, вернувшихся с СВО

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

По словам господина Никитина, восемь лет его правления вместили в себя четыре «эпохи»: Чемпионат мира по футболу; пандемия коронавируса; 800-летие Нижнего Новгорода; санкционное давление и поддержка участников СВО.

«Если на такие четыре периода разделить, то можно сказать, что это четыре разных губернатора, четыре разных Никитина, четыре разных региона»,— сказал губернатор.

Елена Ковалева