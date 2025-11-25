В Башкирии установят 670 новогодних городков

К Новому году в Башкирии планируют оборудовать 670 праздничных городков, сообщила на оперативном совещании в правительстве республики министр ЖКХ Ирина Голованова. Там установят около 1,9 тыс. елей (1,6 тыс. живых и 266 искусственных). На дворовых территориях поставят 239 елей, на общественных пространствах — 1,6 тыс.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По словам министра, в этом году планируется монтировать более 378 км световой праздничной иллюминации, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году, отметила она.

Кроме того, на праздничных объектах появятся более 2,2 тыс. арт-объектов и 497 горок.

В Уфе будет установлен 21 городок (в том числе два центральных) и 71 елка.

Также до 5 декабря коммунальные службы обустроят новогоднюю подсветку зданий, улиц и общественных пространств, установят искусственные ели. Новогодние городки и живые деревья планируется поставить до 19 декабря, а открыть площадки — до 22 декабря.

Глава Башкирии Радий Хабиров поинтересовался, не слишком ли поздние сроки установлены для этих мероприятий. В ответ Ирина Голованова сослалась на отсутствие снега и призналась, что сроки установлены «с запасом».

Майя Иванова