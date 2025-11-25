Меркачева предложила сделать автоматической отсрочку наказания осужденным с детьми

Член Совета при президента по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила сделать автоматической отсрочку отбывания наказания для осужденных, имеющих детей младше 14 лет.

«Хотелось бы, чтобы в нашем законе все-таки была предельная четкость, чтобы были прописаны случаи, когда отсрочка не предоставляется, а во всех остальных она бы предоставлялась автоматически»,— сказала она на заседании фракции ЛДПР на тему «Реализация прав и защита матерей в России» (цитата по ТАСС).

Сейчас закон не предусматривает конкретные критерии, когда суд может предоставить такую отсрочку, а когда нет. Право на нее имеют женщины, имеющие детей до 14 лет, и мужчины, являющиеся единственным родителем для ребенка этой возрастной категории. По словам госпожи Меркачевой, число таких отсрочек, выданных по решению суда, стало сокращаться.

Полина Мотызлевская