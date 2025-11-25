Кроссовки перестают править бал

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как кроссовки уступают место другим видам обуви, таким как лоферы, балетки и казаки.

Модные обозреватели вынуждены признать, что любая другая обувь начинает теснить многолетнего лидера всех глянцевых съемок и стритстайла. Более пяти лет кроссовки были не только базой для любого образа, но и оставались на пике трендов. Отдельные популярные модели вроде Samba от Adidas стало сложно достать, и на перепродаже цена превышала $700. А в последние месяцы все охотятся за коричневыми замшевыми кроссовками любимых брендов. Но бум подходит к концу, пишет Vogue Business. На неделях моды влиятельные персоны носили что угодно, кроме кроссовок — лоферы, балетки, казаки.

Аналитики подтверждают предположения цифрами: если в апреле 2024-го в интернете было более 7 млн запросов о Samba, то сейчас их на 32% меньше, примерно 5 млн в месяц. А общее количество поисковых запросов в Pinterest по запросу «кроссовки» за последние два года стабилизировалось в США, Великобритании, Австралии и Канаде. Чаще всего информацию ищут люди в возрасте 25-35 лет, а молодежь устала от кроссовок. Эксперты подмечают, что подростки стали реже сочетать кроссовки со школьной формой, а это верный признак того, что их популярность снижается.

Обувь становится все более экстравагантной, потребители чаще экспериментируют с удобными вариантами, которые выглядят интересно. Стоит вспомнить тренды на шлепанцы, таби, бесконечные вариации балеток. Люди становятся более нарядными в противовес постпандемийному крену в спортивный стиль.

Конечно, кроссовки тоже останутся в гардеробе. И нишевые модели по-прежнему имеют шанс возглавить всевозможные рейтинги и вызвать ажиотаж: последняя кампания Nike x Jacquemus с переизданием модели из 1970-х показала исключительный успех и, по данным Launchmetrics, собрала $3 млн за первую неделю запуска. Выживут те, кто вернется к своим корням и ценностям. Специалисты говорят о «балетизации» кроссовок, сочетающей аккуратные силуэты с максимальным удобством. Остальные же будут придумывать новые виды обуви. В конце концов, тот же Париж не так одержим спортивным трендом: этой осенью и зимой в приоритете обувных витрин были челси, ботильоны на низкой шпильке и аккуратные ботинки на высоком квадратном каблуке. Удобно, но собранно и элегантно.

Яна Лубнина