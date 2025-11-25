Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как мытье головы вошло в моду в Европе.

В 1814 году бывший солдат Бенгальской армии Саке Дин Мухаммед, управляющий баней в курортном Брайтоне, познакомил своих клиентов с экзотическим индийским искусством мытья головы — shampoo. Голову полагалось массировать с мыльным раствором и тщательно смывать его водой. Выдавая себя за врача, Дин Мухаммед заявил, что эта практика — первейшее лекарство от всех болезней. Англичане удивлялись, ведь в те годы в Европе считалось, что вода на коже головы вызывает зубную боль. Волосы полагалось тщательно мазать маслом и посыпать крахмалом. Правда, щеголей сильно донимали крысы и тараканы. Поэтому, а также благодаря тогдашней моде на все восточное, практика прижилась. Выиграли от этого все: англичане избавились от насекомых в волосах, Дин Мухаммед стал личным головомоем Георга IV, а мыльная смесь для волос получила название выдуманного банным управляющим якобы индийского искусства. Ну и пусть выдумал, главное — во благо.

Павел Шинский