«В ближайшие дни нас ждет по меньшей мере два суперматча»

Вечером 25 ноября стартует 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. В течение двух дней будет сыграно 18 матчей. На что обратить внимание? И какую игру выбрать для просмотра? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Лига чемпионов вступает в такую стадию, когда цена ошибки становится слишком высокой. Например, для «Бенфики» и «Аякса», которые начинают футбольную программу сегодня в 20:45, пятый тур, можно сказать, последняя возможность претендовать на play-off. Пока команды очков не набрали, и наставник португальского клуба Жозе Моуринью теперь далек от больших свершений. А на авансцену европейского футбола 25 ноября выйдут другие герои — «Челси» и «Барселона». Явного фаворита букмекеры в этом противостоянии не видят. Эксперты же в большинстве своем ставят на сине-гранатовых. Слишком уж здорово сыграла «Барса» с «Атлетиком» из Бильбао в момент возращения на «Камп Ноу». Но «Челси» очень хорошо выступает дома в еврокубках, напомнил футбольный аналитик Константин Клещёв: «Команды сейчас равны по уровню и актуальному состоянию. Неслучайно они занимают в турнирной таблице Лиги чемпионов места по соседству, но "Челси" дома практически не знает поражений с 2019 года. В еврокубках клуб не проигрывал 16 матчей подряд».

То, что матч «Челси»—«Барселона» будет результативным, мало кто сомневается. Большинство экспертов прогнозируют больше трех мячей. Дело в том, что «Барса» много забивает, но и пропускает немало, по крайней мере, при встрече с сильным соперником. Например, в прошлом туре Лиги чемпионов «Брюгге» огорчил команду Ханса-Дитера Флика трижды. В этом сезоне нововведение немецкого наставника — очень высокая линия обороны — уже никого не удивляет, отметил футбольный эксперт, тренер Сергей Игнашевич: «Команды очень хорошо под нее готовятся. Что на внутренней арене, что в Лиге чемпионов мы видим одинаковые эпизоды, когда соперники "Барсы" вскрывают фланги и наказывают их за высокую линию обороны».

Остальным матчам сегодняшнего дня соперничать с вывеской «Челси»—«Барселона» сложно. Да, в противостояниях «Манчестер Сити»—«Байер», «Боррусия»—«Вильярреал» или «Наполи»—«Карабах» есть свои прелести, но пропустить встречу на «Стэмфорд Бридж» мало кто захочет. Но даже она не сможет сравниться с противостоянием, которое ждет поклонников футбола в среду, 26 ноября. Это «Арсенал»—«Бавария». Сойдутся единоличные лидеры британского и немецкого чемпионатов, которые к тому же занимают в Лиге чемпионов первое и второе места и пока только побеждают. Букмекеры отдают преимущество хозяевам, что неудивительно. Тот, кто следит за игрой «канониров», обычно восхищается тем, что видит на поле, как, например, комментатор Александр Елагин: «"Арсенал" на данный момент, вот здесь и сейчас, сильнейший клуб в Англии, безусловно».

К тому же «Арсенал» за четыре тура в Лиге чемпионов остался единственным, кто ни разу не пропустил. Хотя «Бавария», скорее всего, это исправит. Команды вообще забивают много, и не исключено, что их встреча получится даже результативнее, чем матч «Челси»—«Барселона», считает футбольный агент Вадим Трушков: «Чтобы получилась результативная игра, нужны две команды, и пропускающие, и забивающие. Мне кажется, что в принципе по зрелищности матч "Арсенала"—"Бавария" будет более интересным для зрителей».

Так что в ближайшие дни нас ждет по меньшей мере два суперматча: «Челси»—«Барселона» сегодня и «Арсенал»—«Бавария» завтра. И выбрать, какой из них смотреть, если вы хотите насладиться атакующим футболом и голами в исполнении европейских грандов, будет несложно. Обе встречи начинаются в 23:00. Все в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Владимир Осипов