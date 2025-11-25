«Манон Реом так и осталась единственной женщиной, игравшей в команде НХЛ»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает историю канадки, сумевшей стать вратарем в клубе Tampa Bay Lightning.

Песня про хоккей, в которой играют настоящие мужчины, много лет укрепляла в наших умах определенный стереотип. Но, как оказалось, бывают яркие исключения. Осенью 1992 года в тренировочный лагерь клуба Tampa Bay Lightning приехала девушка-вратарь Манон Реом. Она попала в клуб совершенно случайно. Кто-то прислал генеральному менеджеру команды Филу Эспозито кассету с записью игры одного из юниорских клубов. Очевидцы рассказывали, что он тогда сказал: «Этот парень, конечно, мелковат, но зато какие невероятные рефлексы!» и вызвал голкипера в команду. Но самое удивительное, что менеджер не дрогнул, даже когда все прояснилось. Представляете, что писала пресса про дебютантов лиги? Но Эспозито гнул свою линию и заявил Ром в основной состав в одном из первых контрольных матчей. Тогда канадская спортсменка пропустила шайбу на 112-й секунде, но потом взяла себя в руки и отразила семь бросков.

Это была первая статистика профессиональной хоккеистки в истории НХЛ. После этого Манон подписала с мужским клубом профессиональный контракт. Правда, в официальном матче за «Молнии» она так ни разу и не сыграла, но провела пять лет в фарм-клубе команды Atlanta Knights. Параллельно голкипер отстаивала честь женской сборной Канады на международных турнирах: дважды стала чемпионкой мира и взяла серебро Олимпиады 1998 года в Нагано. Стоит сказать, что Манон Реом так и осталась единственной в истории женщиной, которая играла в команде НХЛ. Но главное — она смогла доказать всему миру, что это возможно. В наши дни женщины в мужском хоккее не то чтобы рядовая история, но подобное случается. Нет, на лед они не выходят, но занимают различные должности в клубах и даже сборных. Например, в 2022-м Джессика Иви Кэмпбелл входила в тренерский штаб хоккейной сборной Германии, а в клубе НХЛ New York Rangers, занимала пост директора по развитию.

Владимир Осипов