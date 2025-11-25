Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о суперкаре дизайнера Гордон Мюррея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gordon Murray Automotive (GMA, GMSV Фото: Gordon Murray Automotive (GMA, GMSV

В минувшие выходные был установлен новый рекорд цены нового автомобиля, когда-либо проданного на открытом аукционе. Благотворительные аукционы не в счет, потому что там, как считается, граждане больше жертвуют, нежели борются за вожделенный лот. Новым рекордсменом стал автомобиль Gordon Murray S1 LM. Итоговая цена на торгах составила $20,63 млн. Что же это за чудо такое?

Это приземистый суперкар, который выглядит достаточно старомодно, напоминает автомобили 1990-х. Он имеет полностью карбоновый кузов, сухая масса суперкара составляет всего 957 кг. Двигатель атмосферный, без всяких наддувов. Это V12 от Cosworth GMA рабочим объемом 4,3 л и мощностью 708 л. с. Мотор управляется шестиступенчатой «механикой», привод задний. Что интересно, кресел в машине три: впереди в одиночестве сидит пилот, сзади могут расположиться два его счастливых пассажира. Динамические характеристики Gordon Murray S1 LM не раскрываются, но для такого автомобиля не столь важен разгон до «сотни», сколько его харизма.

Автор проекта — Гордон Мюррей, знаменитый дизайнер и конструктор «Формулы-1», работавший в 70-е и 80-е на команду Brabham, которой владел Берни Экклстоун, а побеждал за которую Нельсон Пике. Потом Мюррей был одним из авторов культового суперкара McLaren F1. А после, уже в солидном возрасте, решил строить собственные автомобили, названные в честь себя. Подтвердив тем самым слова своего земляка Илона Маска (оба родились в Южно-Африканской Республике), что 60 лет — это отличный возраст начинать новые проекты. Всего планируется построить пять автомобилей. Покупатель первого из них получит возможность персонализировать свой суперкар вместе с Гордоном Мюрреем, а также принять участие в доводочных тестах машины вместе с гонщиком Дарио Франкитти, трехкратным победителем гонки Indy 500 и четырехкратным чемпионом серии IndyCar, что тоже, как говорится, дорогого стоит.

Дмитрий Гронский