В 2026 году из Челябинской области запустят 11 субсидируемых авиарейсов
Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило для аэропортов Челябинской области перечень маршрутов на 2026 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. Восемь рейсов запланированы из Челябинска, три — из Магнитогорска, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ
Из челябинского аэропорта субсидируемые рейсы предусмотрены в Сургут, Ханты-Мансийск, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Красноярск, Новосибирск и Минеральные Воды. Из Магнитогорска — в Сочи, Минеральные Воды и Казань.
С января 2026 года к выполнению полетов по 11 субсидируемым маршрутам приступят девять авиакомпаний.
Средства на реализацию программы предоставят федеральный и региональный бюджеты.