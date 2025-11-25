Позиции доллара США ослабляются не только в качестве платежного средства, но и как мировой резервной валюты из-за его применения в качестве санкционного оружия, отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на полях Российско-китайского энергетического бизнес-форума. По его словам, создаются предпосылки к использованию альтернативных инструментов, таких как золото, цена которого, как правило, растет накануне глобальных кризисов. «Именно оно сегодня занимает место казначейских облигаций США, постепенно теряющих свой статус "тихой гавани"»,— добавил Сечин.

Минивэн Sollers SP7 российского производства поступил в продажу. Семиместный автомобиль базируется на китайском JAC RF8, который также вскоре должен выйти на рынок. Цена новинки стартует от 4,99 млн руб. В салоне Sollers SP7 на втором ряду установлены раздельные кресла с функцией массажа. Отделка всех сидений кожаная. В кузовную палитру входят пять оттенков. Под капотом двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 237 л. с.

Китай сегодня является единственной промышленной супердержавой, он обеспечивает 35% мирового промышленного производства, отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, зависимость американских производственных компаний от китайских комплектующих сегодня в три раза выше, чем зависимость китайских компаний от США, «еще 20 лет назад было наоборот». По мнению Сечина, это стало результатом последовательной и дальновидной политики китайского руководства, которая позволяет воспользоваться преимуществами плановой и рыночной экономики одновременно.