Уралкриомаш рассекретил документы по лунному проекту СССР

Предприятие—разработчик криогенного оборудования Уралкриомаш (входит в Уралвагонзавод, «Ростех») рассекретило материалы проекта Н1-Л3, которые предназначались для реализации советской программы высадки на Луну, сообщили в пресс-службе УВЗ. Особое конструкторское бюро (ОКБ-250, сейчас Уралкриомаш) разрабатывало и производило важнейшие системы, необходимые для ракетных стартов.

После начала лунной гонки конструкторское бюро С. П. Королева спроектировало для запуска человека на Луну ракету-носитель сверхтяжелого класса под индексом Н-1 с новым водородно-кислородным топливом. Система энергопитания космического корабля ЛЗ основывалась на использовании электрохимического генератора. ОКБ-250 получило техзадание на обеспечение систем энергопитания корабля Н-1 жидкими водородом и кислородом.

С 1966 года ОКБ-250 и криогенное производство Уралвагонзавода занимались созданием средств доставки, хранения и заправки жидким кислородом и водородом особой чистоты баков СЭП лунного орбитального комплекса ЛЗ. Испытания оборудования успешно прошли на космодроме Байконур (Казахстан) в 1968–1969 годах. Жидкий водород оказался самым эффективным ракетным горючим. Однако советская лунная программа была закрыта из-за неудачных попыток запуска Н-1 и высадки на Луну американцев. В дальнейшем СССР сфокусировался на исследовании планет.

Альбом с ранее засекреченными аванпроектами 60–80-х годов, в том числе с подробными визуализациями космических проектов, был подарен музею Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле (Свердловская область). «Эти работы — образец для будущих поколений инженеров, которые создают новое криогенное оборудование для космических пусков. И крайне важно сохранить историческое наследие. По мере рассекречивания будут публиковаться и другие уникальные документы, которые свидетельствуют о нашем приоритете в освоении космоса»,— сказал генеральный директор Уралкриомаша Дмитрий Скоропупов.

Предприятие продолжает работать над космическими проектами в сотрудничестве с «Роскосмосом».

Ирина Пичурина