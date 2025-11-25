Антиквары, ювелиры, коллекционеры

250 экспонентов, свыше полумиллиона произведений, 12 тыс. кв. м, десятки тысяч посетителей — так выглядит самая общая статистика Российского антикварного салона, который пройдет уже в 51 раз. В этом году его участникам — арт-галереям, ювелирным компаниям, дизайнерам мебели и интерьеров — была предложена тема «Шаг на Восход». По мысли организаторов салона, ее можно трактовать как «символ пробуждения, обновления и поиска культурной идентичности на пересечении традиций, эпох и географий». В этом смысле антиквариат представляет собой не просто предметы прошлого, но живое наследие, в котором переплетаются восточная образность, европейская строгость, русская художественная мысль. На стендах антикварных галерей можно увидеть японские вазы, китайский фарфор, предметы с мотивами шинуазри, резной кабинет в японском стиле.

Блюдо, Япония Кабинетный гарнитур фабрики Шмита Кабинет в японском стиле Бисквитница Японская ваза Олег Васильев «Двое на фоне пейзажа» Константин Грабарь «Астры» Ваза Корниловы Колье Chanel, 1938 год Борис Кустодиев «Чаепитие» Николай Рерих «Весть»

Специальный проект «Дорога величиной в Россию. Путь на Восход» приглашает совершить неповторимое путешествие на Восток, из Санкт-Петербурга во Владивосток. Образ Петербурга-Ленинграда запечатлен в работах Леонида Цейтлина и Виктора Цветкова, Москва — на полотне «Кремль» Василия Верещагина, путешествие по Волге — на холстах Виктора Васнецова и Сергея Милорадовича. С Забайкальем познакомят работы скульптора Даши Намдакова. Художественные произведения запечатлели суровую красоту Урала и Сибири, а также великие советские стройки — Магнитку, БАМ, Иркутскую и Братскую ГЭС. Впервые будет показана картина «Вид бухты Золотой Рог» Леонида Блинова (1867–1903), на которой художник запечатлел еще зарождающийся Владивосток.

Василий Верещагин «Вид Кремля» Леонид Блинов «Вид бухты Золотой Рог» Сергей Милорадович «Вечерний поезд» Константин Юон «Нижний Новгород» Виктор Васнецов «Вид Вятки»

Уже не один год особое место на Российском антикварном салоне занимает ювелирное искусство. Ежегодно «ювелирная улица» прирастает новыми именами — впервые на Антикварном салоне представит свои работы художник-эмальер Ильгиз Фазулзянов (Ilgiz F.). Среди постоянных участников — ArgentoV, Izmestiev Diamonds, Alexey Zubov, JEMAE, Мастерская Агафоновых, Maxim Demidov, Dzhanelli Jewellery. Делая «Шаг на Восход», компания Style Avenue покажет коллекцию «Гипноз» — воплощение представлений о сказочной силе и власти восточных правителей. В центре кольца «Сердце Востока» от Ivan Markov Jewelry сверкает крупный танзанит огранки «сердце» с бриллиантовыми лучами-звездами. Мастерство Ильгиза Фазулзянова способно воплотить в эмали любую субстанцию — от цветущего миндаля до тонкого китайского фарфора.

26–30 ноября, Гостиный двор

Рождение чистоты Ilgiz F Китайский фарфор Ilgiz F GEVORKYAN кольцо «Япония» Libelle брошь Elena Okutova кольцо «Сиена» Maxim Demidov кольцо и брошь «Звезда Тибета» MOUSSON ATELIER брошь Eden Style Avenue кольцо HYPNOSIS

