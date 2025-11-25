В Саратове кафе «Чинар» приостановило работу из-за антисанитарии

В Ленинском районе Саратова судебные приставы по решению суда приостановили работу кафе «Чинар» сроком на 30 суток. Причиной стала антисанитария, сообщает ГУФССП России по Саратовской области.

Соответствующее решение принято по итогам внеплановой выездной проверки, которую провели сотрудники Роспотребнадзора. В сентябре этого года они обнаружили в деятельности кафе «Чинар» серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Речь идет, в частности, об обработке сырых овощей, зелени, мяса и птицы в одном помещении, неудовлетворительной уборке производственных помещений и оборудования.

Специалисты Роспотребнадзора выявили факт непрохождения одним из работников заведения общепита обязательного медосмотра и курсов гигиенического обучения с 2022 года. Также проверяющие не получили от ИП сопроводительные документы на пищевую продукцию и ветеринарные справки на сырое мясо.

Павел Фролов