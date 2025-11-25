В Самаре перекрыли улицу Вилоновскую из-за подозрительного предмета
Силовики и экстренные службы оцепили улицу Вилоновскую в Самаре днем во вторник, 25 ноября. В связи с этим движение транспорта на участке от Садовой до Самарской было перекрыто в оба направления. Об этом сообщил перевозчик ООО «СамараАвтоГаз».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Транспорт объезжает участок по улицам Арцыбушевской и Ульяновской. Очевидцы сообщили, что на улице обнаружили припаркованный велосипед с телефоном.
Территорию и предмет обследовали. Угрозы жизни и здоровью не выявлено.