В Самаре перекрыли улицу Вилоновскую из-за подозрительного предмета

Силовики и экстренные службы оцепили улицу Вилоновскую в Самаре днем во вторник, 25 ноября. В связи с этим движение транспорта на участке от Садовой до Самарской было перекрыто в оба направления. Об этом сообщил перевозчик ООО «СамараАвтоГаз».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Транспорт объезжает участок по улицам Арцыбушевской и Ульяновской. Очевидцы сообщили, что на улице обнаружили припаркованный велосипед с телефоном.

Территорию и предмет обследовали. Угрозы жизни и здоровью не выявлено.

Георгий Портнов