На 27% увеличилась доля жалоб на услуги связи в Оренбуржье за девять месяцев

За девять месяцев этого года доля жалоб на сферу оказания услуг связи на территории Оренбургской области увеличилась на 27%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными причинами жалоб абонентов остаются подключение платных услуг без согласия, одностороннее изменение тарифов, отказ в переносе номеров, несвоевременное устранение неисправностей и образование задолженностей.

На 8,3% возросло число обращений в секторе дистанционной продажи (через интернет). Жалобы связаны с непредставлением заказанного товара, предоставление другого товара и списанием комиссии с потребителя за отказ от товара.

В секторе оказания финансовых услуг потребители недовольны навязыванием допуслуг, взиманием комиссии за переводы, нарушением условий кредитного договора. Обращения к медицинским организациям связаны с непредставлением информации о режиме работы, ненадлежащим информированием о стоимости услуг, отсутствием письменно оформленного договора, качеством и безопасностью. В сегменте транспортных перевозок жалобы касались некачественного оказания услуг (в том числе легковыми такси), возврата денег за авиа и ж/д билеты, нарушения расписания автобусов и двойного списания за проезд.

Всего за 10 месяцев в управление поступило 3 тыс. обращений. Ежегодный прирост составил 9%. Управлением подано 78 исковых заявлений, по результатам рассмотрения которых присуждено более 4 млн руб.

Руфия Кутляева