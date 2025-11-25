Крупнейший завод «Сибцема» будет загружен менее чем на 50% в 2025 году

АО «Холдинговая компания "Сибирский цемент"» («Сибцем») ожидает снижение загрузки своего предприятия ООО «Топкинский цемент» в Кузбассе менее чем на 50% по итогам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам управляющего директора «Топкинского цемента» Алексея Оспельникова, на отрицательную динамику оказывают влияние снижение рыночного спроса, сложности в железнодорожной логистике и снижение строительной активности в регионах Сибири.

По итогам января-октября 2025 года предприятие произвело и реализовало около 1,6 млн т продукции. Это на 18% меньше, чем за тот же период годом ранее.

По данным «Сибцема», мощность «Топкинского цемзавода» составляет 3,7 млн т цемента в год. Завод выпускает 17 видов продукции, в том числе, девять видов общестроительных цементов и семь специальных.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее в «Сибцеме» прогнозировали снижение объема реализации цемента предприятиями холдинга на 16%, до 4,6 млн т. В 2024 году группа реализовала около 5,5 млн т цемента. В 2026 году аналитики «Сибцема» не исключают падения объемов продаж еще на 10%.

Александра Стрелкова