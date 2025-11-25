Более 17 млн россиян проверили репродуктивное здоровье при диспансеризации

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более 17 млн россиян проверили репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации. По ее словам, по итогам медосмотров было сохранено более 48 тыс. беременностей.

По состоянию на 1 ноября 2025 года целевой показатель по охвату семей мерами поддержки достигнут в шести регионах — Тамбовской, Кемеровской, Московской, Калужской, Калининградской областях и Удмуртии. Еще в 14 регионах отмечается высокий охват — от 82% в Рязанской области до 97% в Смоленской области.

В Амурской области и Красноярском крае выросло число женщин, вставших на учет по беременности, — на 29,1% и 18,4% соответственно по сравнению с девятью месяцами 2024 года. Среди женщин, ожидающих рождения первого ребенка, наибольший прирост в Амурской области (30,7%), в Красноярском крае (18,5%), на Чукотке (26,9%) и в Новгородской области (11,7%). В Смоленской, Амурской областях и Красноярском крае выросло число женщин, ожидающих третьего и последующего ребенка — на 80,8%, 33,7% и 24% соответственно.

Репродуктивное здоровье россиян оценивается в рамках бесплатной диспансеризации с 2024 года. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в прошлом году при диспансеризации нарушения репродуктивного здоровья были выявлены у 12,9% взрослых женщин и 2,1% мужчин. Среди подростков 15-17 лет такие проблемы обнаружены у 4% юношей и 5% девушек.

Полина Мотызлевская