В магазинах Прикамья ограничат время продажи алкоголя

В Пермском крае ограничат время розничной продажи алкогольной продукции в магазинах. Это следует из постановления краевого правительства, подписанного губернатором Дмитрием Махониным 20 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в документе, розничная продажа алкоголя будет разрешена с 8 часов утра до 22 часов. Ограничение не коснется заведений общественного питания. Постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В настоящее время розничная продажа алкоголя разрешена с 8 часов до 23 часов.

Изменения в режим продаже алкоголя были разработаны краевым минпромторгом. Цель ужесточения продажи — снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В качестве примеров ведомство указывало, что розничная продажа алкоголя в период с 20–22 часов вечера до 8, 9, 10 и даже 11 часов утра не допускается в Республике Коми, Республике Адыгея, Республике Калмыкии, Оренбургской, Белгородской областях.