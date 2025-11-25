Итоги первого года реставрации Дома Радио в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершен первый этап масштабной реставрации Дома Радио. За год специалисты провели расчистку поздних наслоений, укрепили конструкции здания и приступили к обновлению инженерных систем, сообщили в пресс-службе банка ВТБ, реализующего проект в рамках программы «Культурная страна».

Из здания вывезли 12 тыс. куб. м строительного мусора, демонтировали не представляющие исторической ценности перегородки и конструкции. Расчистку лепных элементов от загрязнений и поздних наслоений выполнили более чем на 90%. Реставрацию интерьеров продолжают в исторических студиях, аванзале и других парадных помещениях.

Параллельно запущена полная замена аварийной инженерной инфраструктуры: в здании прокладывают новые системы вентиляции, отопления, водоснабжения и электроснабжения. Протяженность новых трубопроводов превысит 8 км, кабельных трасс — 80 км.

Также завершены основные работы по усилению несущих конструкций крыши и ремонту стропильной системы. Установка крупногабаритных элементов велась вручную из-за ограничений исторического центра Петербурга.

Всего в работах задействовано более 250 специалистов, включая реставраторов, архитекторов, инженеров и бригады общестроительных работ.

Артемий Чулков