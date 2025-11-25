За десять месяцев на станциях ОАО «РЖД» в Ульяновской области погрузили 18 тысяч тонн сахара

На станциях ОАО «РЖД» в Ульяновской области за десять месяцев погрузили 18 тыс. тонн сахара, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

В октябре со станций отправили 2,2 тыс. тонн, что превышает аналогичный показатель 2024 года в десять раз.

На железной дороге рост погрузки связывают с увеличением объемов переработки сахарной свеклы и высоким спросом на продукцию со стороны предприятий пищевой промышленности.

Руфия Кутляева